Napoli-Ajax | le probabili formazioni | Spalletti conferma tutti tranne l' infortunato Rrhamani

Nonostante il clamoroso 6 - 1 all'andata alla Cruijff Arena, Spalletti presenta così la sfida contro l'al Maradona, valida per la quarta giornata del gruppo A di Champions League . Il...Video Newfotosud, Alessandro GarofaloTI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Rissa tra tifosi di Napoli e Ajax in pieno centro. Il video I venti saranno deboli da Est-Nord-Est al mattino con intensità di circa 6km/h, deboli da Sud-Ovest al ...Il Napoli affronta l'Ajax nella quarta giornata del Gruppo A della fase a gironi di Champions League mercoledì 12 ottobre alle ore alle 18.45. Ecco dove vedere il match in tv e in live streaming. Dove ...