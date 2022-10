Lady Petrolio condannata a 13 anni e due mesi di carcere

L'indagine che coinvolge "" ha riguardato anche le procure di Catanzaro, Reggio Calabria e Napoli. Indagini che hanno smascherato un vasto giro di riciclaggio, autoriciclaggio e ...Fermata in Rolls Royce alla frontiera con 300mila euro, la vedova del petroliere umbro Di Cesare è finita in una lunga inchiesta sulle mafie del. Oggi la condanna con rito abbreviato per lei e altri otto ...Oltre alla vedova del petroliere Sergio Di Cesare sono state condannate altre otto persone, le accuse vanno da associazione per delinquere costituita per la commissione di plurimi reati tributari, ill ...Chi è Anna Bettozzi, la Lady Petrolio condannata a Roma: dal red carpet alle Petrol Mafie Fermata in Rolls Royce alla frontiera con 300mila euro, la vedova del petroliere umbro Di Cesare è finita in ...