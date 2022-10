Italpress

... abbiamo la possibilita' di raggiungere le nostre ambizioni e abbiamo piani per un'espansione futura', ha detto Alison Jones, senior vice president della Circular Economy Business Unit di. ...In Brasile, le parti chiave, ovvero i motorini di avviamento e gli alternatori dei veicoli a marchio, vengono rigenerati, distribuiti e venduti in 1.000 concessionari locali, supportando ... Stellantis. Focus su economia circolare, dal 2023 Hub a Mirafiori Agenzia di stampa Italpress TORINO (ITALPRESS) - Per arrivare a decarbonizzare Stellantis e ottenere a un bilancio neutro nelle emissioni di carbonio entro il 2038, il gruppo automobi ...Il costruttore ha delineato il percorso della nuova divisione che dovrà arrivare a fatturare oltre 2 miliardi di euro nel 2030. A Mirafiori l’hub globale ...