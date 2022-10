Alfred Dreyfus | “l’Affare” che entrò nella storia

Domani

Arrivando al pranzo a casa del senatore Scheurer - Kestner, organizzato per discutere del processo ad, lo scrittore Émile Zola non aveva certezze Zola si avvicinò con lentezza all'affairee quando ne comprese la portata sposò la causa principalmente per un motivo estetico. ...... ossia l'accusa di spionaggio a favore della Germania mossa nei confronti del capitano alsaziano di origine ebraica, un caso scuola di condizionamento delle folle , che divise il Paese ... Il J’Accuse di Émile Zola fu anche un grande romanzo Zola si avvicinò con lentezza all’affaire Dreyfus e quando ne comprese la portata sposò la causa principalmente per un motivo estetico. Perché era bella come un dramma. E lui ne voleva fare parte ...Gli studi del medico e antropologo Gustave Le Bon, oltre a portare alla nascita della psicologia sociale aiutano a comprendere come manipolare la folla.