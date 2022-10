Corea del Sud e Stati Uniti lanciano 4 missili (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Corea del Sud e Stati Uniti hanno lanciato 4 missili terra-terra nel Mar del Giappone (Mare d’Oriente) in risposta alla provocazione del Corea del Nord. Lo hanno annunciato le forze armate di Seul. Quattro missili Atacms sono Stati lanciati da Corea del Sud e Stati Uniti in risposta ai test di ieri della Corea del Nord I quattro missili terra-terra nel Mare dell’Est nell’ambito di esercitazioni congiunte, un giorno dopo il lancio del missile balistico a raggio intermedio (IRBM) della Corea del Nord. Le forze armate sudCoreana e statunitense hanno lanciato due missili Army Tactical Missile System (ATACMS) a testa, che hanno colpito con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 ottobre 2022)del Sud ehanno lanciato 4terra-terra nel Mar del Giappone (Mare d’Oriente) in risposta alla provocazione deldel Nord. Lo hanno annunciato le forze armate di Seul. QuattroAtacms sonolanciati dadel Sud ein risposta ai test di ieri delladel Nord I quattroterra-terra nel Mare dell’Est nell’ambito di esercitazioni congiunte, un giorno dopo il lancio del missile balistico a raggio intermedio (IRBM) delladel Nord. Le forze armate sudna e statunitense hanno lanciato dueArmy Tactical Missile System (ATACMS) a testa, che hanno colpito con ...

