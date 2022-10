L'annuncio del Nobel per la Fisica ad Aspect, Clauser e Zeilinger (Di martedì 4 ottobre 2022) Il premio Nobel per la Fisica 2022 è stato assegnato questa mattina ad Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger per i loro esperimenti con fotoni che hanno aperto la strada alla nuova ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 ottobre 2022) Il premioper la2022 è stato assegnato questa mattina ad Alain, John F.e Antonper i loro esperimenti con fotoni che hanno aperto la strada alla nuova ...

