Gas russo, Eni: flussi attraverso Tarvisio sono nulli (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Gazprom ha comunicato di non poter confermare la consegna dei volumi di gas richiesti per oggi a causa della dichiarata impossibilità di trasportare il gas attraverso l’Austria. Oggi, pertanto, i flussi di gas russo destinati a Eni attraverso il punto di ingresso di Tarvisio saranno nulli. Eni si riserva di comunicare eventuali riprese delle forniture. E’ la comunicazione che pubblica l’Eni sul proprio sito. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Gazprom ha comunicato di non poter confermare la consegna dei volumi di gas richiesti per oggi a causa della dichiarata impossibilità di trasportare il gasl’Austria. Oggi, pertanto, idi gasdestinati a Eniil punto di ingresso disaranno. Eni si riserva di comunicare eventuali riprese delle forniture. E’ la comunicazione che pubblica l’Eni sul proprio sito. L'articolo proviene da Italia Sera.

