F1 GP Singapore 2022 | Horner | “Errore di calcolo con Verstappen”

(Di sabato 1 ottobre 2022) “Conabbiamo commesso undi. Avevamo infatti inserito benzina per cinque giri, ma Max ne ha fatto uno in più, per cui se lo avesse concluso poi si sarebbe fermato in pista incappando in una penalità”. Queste le parole di Christiana spiegare quanto successo con il campione iridato in carica, costretto a rientrare ai box prima di portare a termine il giro che lo avrebbe posto ampiamente davanti a Charles Leclerc. Il team principal della Red Bull ha poi parlato di Sergio Perez, che invece scatterà dalla seconda casella in griglia: “Ha fatto una grande prestazione, sapevamo di avere una macchina competitiva. Ci siamo un po’ complicati la vita da soli, ma domani l’obiettivo è vincere”. SportFace.