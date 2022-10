Beppe Grillo condannato per diffamazione (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – La terza sezione penale della Corte di Appello di Bari ha condannato Beppe Grillo a risarcire l’ex parlamentare del Partito democratico Cinzia Capano, dei danni da diffamazione aggravata in favore della parte civile costituita da liquidare in separata sede davanti al giudice civile competente. In primo grado, il 29 giugno 2016, il fondatore del Movimento Cinque Stelle era stato assolto dal tribunale di Bari in composizione monocratica. Grillo è stato condannato dalla Corte di Appello a rifondere in favore dell’ex parlamentare barese le spese di costituzione, sostenute dalla Capano e relative al doppio grado di giudizio, da liquidarsi in 4.000 euro complessivi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa previdenza. Entro 90 giorni le motivazioni. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – La terza sezione penale della Corte di Appello di Bari haa risarcire l’ex parlamentare del Partito democratico Cinzia Capano, dei danni daaggravata in favore della parte civile costituita da liquidare in separata sede davanti al giudice civile competente. In primo grado, il 29 giugno 2016, il fondatore del Movimento Cinque Stelle era stato assolto dal tribunale di Bari in composizione monocratica.è statodalla Corte di Appello a rifondere in favore dell’ex parlamentare barese le spese di costituzione, sostenute dalla Capano e relative al doppio grado di giudizio, da liquidarsi in 4.000 euro complessivi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa previdenza. Entro 90 giorni le motivazioni. ...

matteorenzi : Beppe Grillo è stato condannato oggi per diffamazione come già accaduto al pregiudicato Marco Travaglio. Ci insulta… - beppe_grillo : La città olandese di Haarlem è la prima al mondo a vietare la pubblicità di carne nei luoghi pubblici. Leggete qui! - repubblica : Beppe Grillo condannato per diffamazione, disse a parlamentare Pd ricoverata: 'Assente per sabotare referendum' - MarcoLuceri1 : RT @matteorenzi: Beppe Grillo è stato condannato oggi per diffamazione come già accaduto al pregiudicato Marco Travaglio. Ci insultavano in… - giorgiagennari : RT @matteorenzi: Beppe Grillo è stato condannato oggi per diffamazione come già accaduto al pregiudicato Marco Travaglio. Ci insultavano in… -