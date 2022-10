Bella Hadid e l’abito spruzzato addosso in pochi minuti La modella arriva in mutande | poi ‘la magia’ | il video

(Di sabato 1 ottobre 2022) Settimana della moda di Parigi. Se è vero che la moda è (anche) magia, quello che è accaduto sulla passerella del brand Coperni sicuramente ne dà prova., una delle modelle più apprezzate dai designer di tutto il mondo, èta consolo gli slip. Eè stato creato sul momento. Come? Con il Fabrican, una sostanza che assume lo stato solido quando esposta all’aria e diventa un tessuto. Insecondi due uomini (compreso Manel Torres, inventore del Fabrican) hanno creato un abitino bianco. Una designer ha rifinito il tutto creando uno spacco e abbassando le spalline. E via la camminata in passerella. Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant sono i designer del brand ...

Gigi e Bella Hadid. Quando si pensa a una coppia di sorelle di successo, non si può che pensare prima di tutto a loro: Gigi e Bella Hadid. Entrambe top model, le due sfilano da anni. Bella Hadid per Coperni alla Paris Fashion Week in passerella vestita solo con un paio di slip. Il vestito le è stato letteralmente spruzzato addosso.