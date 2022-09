Sinner liquida Vukic così | gli highlights dei quarti di Sofia

Corriere dello Sport

Undicesima vittoria di fila in Bulgaria per Jannik, che a Sofia si sbarazza in due set dell'australiano Vukic (6 - 2, 6 - 3) e centra così ...Tra poco scenderanno in campo Jannike Mikael Ymer per il secondo singolare, mentre più tardi verrà disputato il doppio con l'Italia che schiererà Fabio Fognini e Simone Bolelli. Us Open, Sinner liquida Nakashima: è agli ottavi. Fuori Musetti Un primo game al servizio complicatissimo: poi tutta discesa, rapida e indolore (o quasi). Per la terza volta di fila Jannik Sinner approda ...Undicesima vittoria di fila in Bulgaria per Jannik Sinner, che a Sofia si sbarazza in due set dell'australiano Vukic (6-2, 6-3) e centra così la semifinale, in cui affronterà Holger Rune.