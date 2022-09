Ultime Notizie – “Non ci sarà più Nord Stream 2”, cosa aveva detto Biden – Video (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Se la Russia invade, non ci sarà più un Nord Stream 2. Metteremo fine a questo”. Le parole pronunciate dal presidente americano Joe Biden lo scorso 7 febbraio rimbalzano sui social dopo le esplosioni che hanno provocato danni ai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 nel mar Baltico. Mosca ha chiesto ufficialmente spiegazioni alla Casa Bianca ricordando le parole del presidente Usa. “Se la Russia invade, non ci sarà più un Nord Stream 2. Metteremo fine a questo”, la risposta di Biden ad un cronista lo scorso 7 febbraio. “Come farete esattamente, visto che il progetto è sotto il controllo della Germania?”, la domanda successiva. “Vi garantisco che saremo in grado di farlo”, la risposta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Se la Russia invade, non cipiù un2. Metteremo fine a questo”. Le parole pronunciate dal presidente americano Joelo scorso 7 febbraio rimbalzano sui social dopo le esplosioni che hanno provocato danni ai gasdotti2 nel mar Baltico. Mosca ha chiesto ufficialmente spiegazioni alla Casa Bianca ricordando le parole del presidente Usa. “Se la Russia invade, non cipiù un2. Metteremo fine a questo”, la risposta diad un cronista lo scorso 7 febbraio. “Come farete esattamente, visto che il progetto è sotto il controllo della Germania?”, la domanda successiva. “Vi garantisco che saremo in grado di farlo”, la risposta ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ??Elezioni ultime notizie. Nuovo governo, ipotesi due vicepremier. Mattarella pronto, consultazioni anche sabato e d… - Miti_Vigliero : Media, Germania teme che Nord Stream 1 diventi inutilizzabile per sempre se non riparato velocemente @sole24ore - ERivetta : RT @AngiKappa: #migranti 369 su un barcone in balia del maltempo soccorsi da nostra @guardiacostiera e @Frontex . Approdati a Catania,Pozz… -