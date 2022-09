Governo Meloni, due vicepremier: Salvini e Tajani - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si punta a un gabinetto politico, con dentro i capi partito. Per il leader leghista anche l'ipotesi ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si punta a un gabinetto politico, con dentro i capi partito. Per il leader leghista anche l'ipotesi ...

_Nico_Piro_ : Sento che se la #Meloni è al governo è colpa di Conte che ha fatto cadere Draghi (che in realtà si è dimesso) quin… - repubblica : #ElezioniPolitiche2022 Letta: 'Se siamo arrivati al governo Meloni è stata colpa di Giuseppe Conte che ha fatto cad… - fattoquotidiano : #Letta: “Governo #Meloni perché #Conte ha fatto cadere Draghi” #ElezioniPolitiche2022 - Maraskino11 : @LegaSalvini Capitan focaccia ha già chiamato la meloni frignando per farsi dare un posto al governo? - robwarnakula : RT @ultimora_pol: Sondaggio IPSOS del 26 settembre: il 48% degli italiani pensa che il governo Meloni non sia un bene per l'Italia. @ultimo… -