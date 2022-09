Meloni vittoriosa, i due Mattei sul comodino e un paradosso: meglio sobria o identitaria? (Di martedì 27 settembre 2022) Quando nel giugno di quattro anni fa esordì il primo governo di Giuseppe Conte, gialloverde, l’allora ministro leghista Giancarlo Giorgetti fece una raccomandazione ai suoi colleghi di partito chiamati con lui nell’esecutivo: “Mettete sul comodino una foto di Matteo Renzi, ricordatevi di quando prese il 40 per cento (elezioni europee del 2014, ndr) e vedete che fine ha fatto oggi (il 18 per cento del Pd alle Politiche del 2018, ndr)”. E’ la fatidica volatilità del voto degli italiani, che nell’ultimo decennio ha esaltato e poi fatto cadere almeno tre leader, ciascuno interprete di un populismo con sfumature diverse se non opposte: Renzi, appunto; Luigi Di Maio, a capo di un Movimento che nel giro di un anno passò dal 32 al 17 per cento (Europee del 2019) nonostante l’approvazione del Reddito di cittadinanza nel settembre del 2018; infine Matteo Salvini, protagonista di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Quando nel giugno di quattro anni fa esordì il primo governo di Giuseppe Conte, gialloverde, l’allora ministro leghista Giancarlo Giorgetti fece una raccomandazione ai suoi colleghi di partito chiamati con lui nell’esecutivo: “Mettete suluna foto di Matteo Renzi, ricordatevi di quando prese il 40 per cento (elezioni europee del 2014, ndr) e vedete che fine ha fatto oggi (il 18 per cento del Pd alle Politiche del 2018, ndr)”. E’ la fatidica volatilità del voto degli italiani, che nell’ultimo decennio ha esaltato e poi fatto cadere almeno tre leader, ciascuno interprete di un populismo con sfumature diverse se non opposte: Renzi, appunto; Luigi Di Maio, a capo di un Movimento che nel giro di un anno passò dal 32 al 17 per cento (Europee del 2019) nonostante l’approvazione del Reddito di cittadinanza nel settembre del 2018; infine Matteo Salvini, protagonista di ...

