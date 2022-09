Ucraina news oggi. Kirill: 'Arruolatevi, questo sacrificio lava via tutti i peccati' (Di domenica 25 settembre 2022) Terzo giorno di voto in Donbass e nelle regioni occupate per l'annessione alla Russia. Mosca: 'Nella regione di Zaporizhzhia il 93% delle schede a favore'. Pena da cinque a dieci anni per chi diserta ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Terzo giorno di voto in Donbass e nelle regioni occupate per l'annessione alla Russia. Mosca: 'Nella regione di Zaporizhzhia il 93% delle schede a favore'. Pena da cinque a dieci anni per chi diserta ...

repubblica : Ucraina, ecco i neutrali osservatori italiani del referendum di Putin [dal nostro inviato Corrado Zunino] - repubblica : Berlusconi e l'amico Putin, tutte le giravolte del leader di Forza Italia in sette mesi di guerra ucraina - nelloscavo : Il Cardinake Krajewski in missione sul fronte di guerra in #Ucraina e inviato dal Papa è stato coinvolto in una spa… - palermomaniait : Guerra in Ucraina, Usa: ''Risponderanno in modo deciso se Russia usa atomica'' - - eparca2010 : RT @MediasetTgcom24: Russia, patriarca Kirill: 'Ai soldati che muoiono in Ucraina saranno lavati tutti i peccati' #onu #Zelensky #putin #r… -