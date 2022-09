Sonego-Bublik, Finale ATP Metz: programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di sabato 24 settembre 2022) Lorenzo Sonego affronterà Aleksandr Bublik nella Finale del torneo ATP 250 di Metz. L’appuntamento è per domenica 25 settembre alle ore 15.30. Il tennista piemontese andrà a caccia del colpaccio sul cemento francese, dove si è reso protagonista di una splendida cavalcata e si è meritato la possibilità di fronteggiare il solido kazako nell’atto conclusivo. La stagione dell’azzurro è stata particolarmente complicata, ma nel corso di questa settimana ha rialzato la testa e ha messo nel mirino il ritorno nella top-50 del ranking ATP. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Bublik, Finale del torneo ATP 250 di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Lorenzoaffronterà Aleksandrnelladel torneo ATP 250 di. L’appuntamento è per domenica 25 settembre alle ore 15.30. Il tennista piemontese andrà a caccia del colpaccio sul cemento francese, dove si è reso protagonista di una splendida cavalcata e si è meritato la possibilità di fronteggiare il solido kazako nell’atto conclusivo. La stagione dell’azzurro è stata particolarmente complicata, ma nel corso di questa settimana ha rialzato la testa e ha messo nel mirino il ritorno nella top-50 del ranking ATP. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’, il palinsesto tv edidel torneo ATP 250 di ...

SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS Atp #Metz, #Wawrinka si ritira: la finale sarà #Sonego-#Bublik #SkyTennis #SkySport - OrlandoSantell1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #TENNIS Atp #Metz, #Wawrinka si ritira: la finale sarà #Sonego-#Bublik #SkyTennis #SkySport - Ansa_Piemonte : Atp Metz: Sonego batte Hurkacz, è in finale. Torinese vince in due set, affronterà Wawrinka o Bublik #ANSA - solounastella : RT @LorenzoAndreol4: Wawrinka si ritira dopo tre game per problemi fisici. Sarà Alexander Bublik a sfidare Lorenzo Sonego per il titolo del… - MercRF : RT @LorenzoAndreol4: Wawrinka si ritira dopo tre game per problemi fisici. Sarà Alexander Bublik a sfidare Lorenzo Sonego per il titolo del… -