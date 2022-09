Amici 22, un allievo vuole tornare a casa? “Non mi sento all’altezza degli altri” (Di venerdì 23 settembre 2022) Da qualche giorno è ripartito Amici di Maria De Filippi con una nuova edizione e una nuova classe. Sono bastati pochi giorni all’interno della casetta che è già tempo di crisi per un allievo. Non a caso, i voti assegnati dai professori avrebbero pesato moltissimo sull’umore di quest’ultimo che avrebbe fatto intendere di volersi ritirare. Immediato l’intervento della De Filippi che si sarebbe trattenuta a parlare con lui e a spronarlo a dare il massimo per sognare il Serale. Amici 22, due professori non si sopporterebbero: di chi si tratta Stando ai rumors che circolano sul web, anche quest'anno il rapporto tra coach non sarebbe tutto rose e fiori Amici 22: un allievo vuole ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 settembre 2022) Da qualche giorno è ripartitodi Maria De Filippi con una nuova edizione e una nuova classe. Sono bastati pochi giorni all’interno della casetta che è già tempo di crisi per un. Non a caso, i voti assegnati dai professori avrebbero pesato moltissimo sull’umore di quest’ultimo che avrebbe fatto intendere di volersi ritirare. Immediato l’intervento della De Filippi che si sarebbe trattenuta a parlare con lui e a spronarlo a dare il massimo per sognare il Serale.22, due professori non si sopporterebbero: di chi si tratta Stando ai rumors che circolano sul web, anche quest'anno il rapporto tra coach non sarebbe tutto rose e fiori22: un...

TuttogratisIT : #Amici22, la storia di #Andre, il nuovo allievo della scuola di #MariaDeFilippi, è davvero molto commovente LE SUE… - Qctvs_Spoiler : Oggi un allievo di #Amici22 ha rivelato di avere origini ucraine e #Asia è scoppiata in lacrime per colpa della… - Mashmallow33 : Stavo pensando ma perché ogni allievo che entra ad Amici ha problemi... non ci sono ragazzi felici con una vita normale... ???? #Amici22 - youresogoldenvv : Il discorso di Todaro lo capisco ma non condivido minimamente. Amici oltre che essere una scuola è una gara, per c… - Novella_2000 : Sanremo 2023, un ex allievo di Amici e il padre in gara: l'indiscrezione -