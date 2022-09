Politano rivela | “Ho avuto un problema fisico ed ho dovuto lasciare il campo!”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 18 settembre 2022) Matteo, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Napoli, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:(Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) Le parole di“Il rigore? Volevo calciare centrale, non è partita come pensavo. Per fortuna è andata bene. È stata una partita fondamentale, abbiamo sofferto un po’ ma è andata bene”. “Il mister era contento, ci teneva a far bene. Adesso avremo un po’ di tempo per riposarci. Ho un piccoloalla caviglia, si è girata e si è un po’ gonfiata. Vediamo nei prossimi giorni come va”. “C’è grande entusiasmo. C’erano tante chiacchiere su Napoli quest’estate ma noi abbiamo lavorato sodo con il mister, i nuovi si sono ...