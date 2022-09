DIRETTA MotoGP, GP Aragon 2022 LIVE: comincia la FP4, confronto a distanza tra Bagnaia e Quartararo nei long-run (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 Arriva nel frattempo un annuncio della Suzuki, con Joan Mir che chiude anzitempo il suo weekend e non disputerà nemmeno il prossimo GP del Giappone. Ancora troppo dolore alla caviglia per il campione iridato MotoGP del 2020. 13.28 A breve il semaforo verde della FP4, con gli ultimi 30 minuti di attività in pista prima delle qualifiche. Da verificare i possibili valori in campo nella simulazione di passo gara in condizioni simili a quelle di domani per il GP. 13.25 Segnali incoraggianti anche per le Ducati e per le sorprendenti KTM ufficiali di Binder e OLIVEira, competitivi sul ritmo e soprattutto sul giro secco. Difficoltà per la Honda, con Marc Marquez che difficilmente potrà entrare nella lotta per il podio domani. 13.21 In FP3 Quartararo ha ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.29 Arriva nel frattempo un annuncio della Suzuki, con Joan Mir che chiude anzitempo il suo weekend e non disputerà nemmeno il prossimo GP del Giappone. Ancora troppo dolore alla caviglia per il campione iridatodel 2020. 13.28 A breve il semaforo verde della FP4, con gli ultimi 30 minuti di attività in pista prima delle qualifiche. Da verificare i possibili valori in campo nella simulazione di passo gara in condizioni simili a quelle di domani per il GP. 13.25 Segnali incoraggianti anche per le Ducati e per le sorprendenti KTM ufficiali di Binder e Oira, competitivi sul ritmo e soprattutto sul giro secco. Difficoltà per la Honda, con Marc Marquez che difficilmente potrà entrare nella lotta per il podio domani. 13.21 In FP3ha ...

