A cosa servono le uova di giada che piacciono tanto a Gwyneth Paltrow (Di venerdì 16 settembre 2022) Gwyneth Paltrow (Photo by Rachel Murray/Getty Images) Le uova di giada di Gwyneth Paltrow sono il nuovo (ma non troppo) tormentone delle star. Piaccia o no, la ex fidanzatina d'Inghilterra commercialmente non sbaglia un colpo. E le preziose sfere ovoidali per la ginnastica del pavimento pelvico sono solo uno dei tanti prodotti "tutto esaurito" lanciati dal suo portale Goop. Che ormai è un impero miliardario. Ma l'idea degli accessori per la tonicità dei muscoli vaginali arriva da molto più lontano, quando in Cina le discipline taoiste mescolate ad elementi del confucianesimo onoravano il culto femminile e le donne venivano adorate. Si narra che la pratica dell'uovo di giada fosse concessa solo alle concubine degli imperatori, che praticavano ed insegnavano l'arte ...

