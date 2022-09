Blake Lively è incinta per la quarta volta | l’annuncio a sorpresa sul red carpet

(Di giovedì 15 settembre 2022)per la. La bella attrice e l’attore Ryan Reynolds stanno per accogliere un altro bambino. I due, infatti, sono già genitori di James, nato nel 2014, Inez, venuta al mondo nel 2016, e Betty, la piccola di casa nata nel 2019. La coppia ha voluto annunciare le bella notizia in occasione dell’evento di Forbes, organizzato per festeggiare il Decimo Anniversario al Power Women’s Summit.si è presentata fasciata in un abito corto e dorato che ha evidenziato le dolci forme. Prima del red, nessuno aveva anticipato la gravidanza e nemmeno sui social i due attori hanno mai fatto presagire la dolce attesa. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Blake Lively è incinta: l'attrice è in dolce attesa del quarto figlio Blake Lively è incinta per la quarta volta. La bella attrice e l'attore Ryan Reynolds stanno per accogliere un altro bambino. I due, infatti ...Blake Lively è incinta! Dopo tre splendide bambine, l'attrice e il marito Ryan Reynolds sono in attesa di un quarto figlio.