Vaccino aggiornato Omicron, chi deve farlo (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Da ieri, 12 settembre, è possibile prenotarsi per i booster aggiornati del Vaccino anti-Covid. Ma chi deve fare i richiami bivalenti di Pfizer e Moderna? “Sono raccomandati prioritariamente a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo”, la cosiddetta quarta dose, “in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa”, dunque over 60 e persone con elevata fragilità, “includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza”, e “a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo” o terza dose, “indipendentemente dal Vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa”, si legge nella circolare del ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Da ieri, 12 settembre, è possibile prenotarsi per i booster aggiornati delanti-Covid. Ma chifare i richiami bivalenti di Pfizer e Moderna? “Sono raccomandati prioritariamente a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo”, la cosiddetta quarta dose, “in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa”, dunque over 60 e persone con elevata fragilità, “includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza”, e “a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo” o terza dose, “indipendentemente dalutilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa”, si legge nella circolare del ...

News24Italy : #Vaccino aggiornato Omicron, chi deve farlo - EugenioBerto70 : Vaccino aggiornato Omicron, chi deve farlo - moneypuntoit : ?? Covid, come prenotare il vaccino aggiornato contro Omicron regione per regione ?? - francescoburra3 : RT @fratotolo2: Per capire la “scienza”, basta comprendere che stanno utilizzando per la #quartadose un vaccino nuovo ma già sorpassato (ag… - infoitsalute : Vaccino aggiornato Omicron, chi deve farlo -