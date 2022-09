Bonus 200 euro per gli autonomi, slitta il click day (Di martedì 13 settembre 2022) slitta il giorno a partire dal quale gli autonomi potranno richiedere il Bonus 200 euro. Le gestioni separate tranquillizzano le utenze sulle coperture disponibili e sui tempi per presentare le domande Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 settembre 2022)il giorno a partire dal quale glipotranno richiedere il200. Le gestioni separate tranquillizzano le utenze sulle coperture disponibili e sui tempi per presentare le domande

InfoFiscale : Bonus 200 euro partite IVA, le ultime novità ai microfoni di Radio Kiss Kiss - LavoriPubblici : ?? ?? In arrivo il bonus 200 Euro per autonomi e liberi professionisti ?? Presentazione domande dopo il 20 Settembre… - DottrinaLavoro : AdEPP: bonus 200 euro per i lavoratori autonomi - emiliaromagnago : Bollette: Confesercenti, no a click day per il bonus 200 euro agli autonomi #emiliaromagna - NewsLeonardo : Bonus 200 euro Partite Iva: il 15 settembre è il click day, ma qualcosa non funziona -