Elezioni | Roberto Speranza contestato a Napoli dai no vax

"Chi di Speranza vive disperato muore" è uno degli striscioni esposti da una ventina di no vax radunate all'esterno del teatro Salone Margherita a Napoli, per protestare contro il ministro della Salute Roberto Speranza, atteso in città per un appuntamento elettorale.Al grido di "Assassino" e "criminale" il gruppo protesta contro l'obbligo vaccinale e il green pass. Attimi di tensione si sono registrati quando si è aggiunto un gruppo di persone con lo striscione "Italia con Paragone", al quale, in un secondo momento, è stato consentito rimanere vicino al gruppo dopo aver coperto il simbolo di "Italexit". Le forze dell'ordine hanno creato un cordone di sicurezza per delimitare la zona.

