Tour of Britain 2022: la corsa è stata interrotta dopo la morte della Regina Elisabetta (Di venerdì 9 settembre 2022) Lutto nazionale nel Regno Unito: ieri è deceduta all'età di 96 anni la Regina Elisabetta. Come da protocollo, tutti gli eventi politici, sportivi e televisivi saranno sospesi per dieci giorni. In corso c'era il Tour of Britain 2022 che era giunto alla sua quinta tappa di otto in programma: la gara è stata interrotta e, dunque, il vincitore è colui che vestiva la maglia di leader, lo spagnolo Gonzalo Serrano (Movistar). La Regina Elisabetta II è morta: Queen Elizabeth si spegne a 96 anni La decisione è stata presa ieri in tarda serata, vista anche la difficoltà nel trovare l'organizzazione a livello logistico nelle prossime frazioni (le forze di polizia ovviamente sono dispiegate per altri motivi). Foto: Lapresse

