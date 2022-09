Ultime Notizie – ‘Recupera e respira’, progetto di smaltimento di device respiratori (Di giovedì 8 settembre 2022) Chiesi Italia lancia ‘Recupera e respira’, il primo progetto nell’Unione Europea dedicato al recupero e al corretto smaltimento degli inalatori esauriti utilizzati per la cura delle patologie respiratorie, grazie ad una raccolta organizzata, in collaborazione con tutte le farmacie territoriali del Friuli-Venezia Giulia, che eviti lo smaltimento nella spazzatura indifferenziata urbana. ‘Recupera e respira’, che intende tutelare l’ambiente e limitare l’effetto della dispersione in atmosfera di residui che possono essere dannosi per l’equilibrio dell’ecosistema e per la salute dell’uomo, si avvale della collaborazione di Federfarma e della Regione Friuli-Venezia Giulia, prima Regione ad aderire al progetto. “Il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Chiesi Italia lancia, il primonell’Unione Europea dedicato al recupero e al correttodegli inalatori esauriti utilizzati per la cura delle patologiee, grazie ad una raccolta organizzata, in collaborazione con tutte le farmacie territoriali del Friuli-Venezia Giulia, che eviti lonella spazzatura indifferenziata urbana., che intende tutelare l’ambiente e limitare l’effetto della dispersione in atmosfera di residui che possono essere dannosi per l’equilibrio dell’ecosistema e per la salute dell’uomo, si avvale della collaborazione di Federfarma e della Regione Friuli-Venezia Giulia, prima Regione ad aderire al. “Il ...

