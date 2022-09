Nuove AirPods Pro, prime impressioni d’ascolto. Con il codec LC3 migliore qualità a basso bitrate (Di giovedì 8 settembre 2022) La nuova generazione di auricolari true wireless a cancellazione del rumore Apple migliorano in tutto: audio, gestione, autonomia e cancellazione del rumore. Con una aggiunta gradita: Find My è integrato. ... Leggi su dday (Di giovedì 8 settembre 2022) La nuova generazione di auricolari true wireless a cancellazione del rumore Apple migliorano in tutto: audio, gestione, autonomia e cancellazione del rumore. Con una aggiunta gradita: Find My è integrato. ...

melanews : Le nuove AirPods Pro 2 non supportano l'audio Lossless. In compenso il bluetooth è passato dalla versione 5.2 a 5.3. - Digital_Day : Per chi ha iOS 16 c'è anche il nuovo codec LC3 - melanews : Per chi si fosse perso le novità del #applevent e non vuole sfigurare con gli amici, ecco gli articoli da leggere a… - noturbarbiegrrl : @tramontirosa Io ho la prima generazione di AirPods da 2 anni e vanno ancora benissimo. Se le prendi nuove non avrai problemi sicuramente - grenayse : @tramontirosa Le nuove AirPods costano troppo -