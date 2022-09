fisco24_info : Spread Btp-Bund: si allarga in avvio a 235 punti: Rendimento poco mosso al 3,96% - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 232 punti: Il rendimento del decennale italiano sale al 3,96% - fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 232 punti: Il rendimento del decennale italiano sale al 3,96% - classcnbc : Aggiornamento - Le borse europee chiudono una seduta volatile sopra la parità, #Milano invariata: ????invariato ????+0… - LibralonEddi : RT @giuslit: A chi comincia ad invocare politiche di bilancio 'responsabili', altrimenti sale lo #spread, ricordo che nel 2020 e 2021 (defi… -

Agenzia ANSA

Lodie Bund tedesco si allarga in avvio di seduta a 235 punti base rispetto ai 232,9 punti della chiusura di matedì. Resta pressoché stabile al 3,96% il rendimento del decennale italiano. . 7 ...Ila 10 anni si è portato a un soffio dalla soglia di rendimento del 4%. Locon il Bund decennale si aggira sopra i 235 punti base o 2,35%. Se per lo stato è un brutto momento per emettere ... Spread Btp-Bund chiude in rialzo a 237 punti, rendimento a 3,93% L'emissione via sindacato del nuovo BTP Green con scadenza 30 aprile 2035, godimento 30 aprile 2022 e tasso annuo del 4%, pagato in due cedole semestrali, ...Lo spread di Btp e Bund tedesco si allarga in avvio di seduta a 235 punti base rispetto ai 232,9 punti della chiusura di matedì. Resta pressoché stabile al 3,96% il rendimento del decennale italiano.