Romelu Lukaku è tornato in attività! | Gioco della partita | Lecce-Inter | Serie A 2022 23

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Basta un minuto a Big Rom per tornare a referto per l’, che di testa porta a casa il primo gol nerazzurro al Via…Guarda questo video su Youtube L'articoloin/23 proviene da JustCalcio.com.

Si prenda quanto successo con: l'Inter è riuscita a riportare a casa il belga perché la rottura tra l'attaccante e il tecnico era evidente, con Tuchel che quasi voleva liberarsi di Big ...Anche se vorrei sapere come fanno al Chelsea, come spiegano perché un anno fa hanno compratodall'Inter per più di 100 milioni di euro e ora glielo ridanno per otto milioni... Ma so ...Romelu Lukaku dirà immediatamente addio all'Inter Spuntano nuovi scenari dopo l'improvviso esonero di Tuchel dal Chelsea ...Le più incredibili sliding doors del calciomercato italiano dal 2010 al 2022, da Antonio Di Natale a Romelu Lukaku ...