Giulia De Lellis, la confessione shock dell'imprenditrice digitale (Di martedì 6 settembre 2022) Giulia De Lellis confessa di non stare bene. Le parole dell'imprenditrice digitale spiazzano la rete «Soffro di ansia e attacchi di panico, andrò in terapia». E' con queste parole che Giulia De Lellis annuncia il malessere interiore che la affligge da tempo. Attraverso il suo account instagram da milioni di followers, l'imprenditrice digitale svela i retroscena di una vita non proprio "rose e fiori" come i più potrebbero immaginare. LA confessione shock DI Giulia DE Lellis Rispondendo alla curiosità di un fan, nelle sue storie Instagram Giulia confessa. «Sì, soffro di ansia e attacchi di panico. Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli. Quando arrivano vuol dire che sono ...

