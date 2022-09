GF Vip | Alfonso Signorini sbugiarda Sonia Bruganelli

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 6 settembre 2022) Intervistato da “Tv, Sorrisi e Canzoni”,tra le altre cose ha parlato anche della riconferma dinel ruolo di opinionista. Stando a quanto aveva raccontato ai giornali la moglie di Paolo Bonolis, lei era fermamente convinta di non accettare nuovamente quel ruolo per il Grande Fratello Vip 7, senonché poil’avrebbe corteggiata al punto di farla capitolare e dire di sì. Un versione, questa di, che però è stata chiaramente smentita dal conduttore. “Quando glielo ho chiesto non ha avuto tentennamenti” ha detto. “Mi aspettavo che accettasse, non mi ha mai detto di non volerlo fare” ha concluso. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Belen Rodriguez e ...