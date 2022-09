Santa Teresa di Calcutta | una vita dedita ai più poveri tra i poveri

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ricorre oggi 5 Settembre la morta didi. Unimpegnata nella carità verso i fratelli più. Lei, la fondatrice della “Congregazioni delle Missionarie e dei Missionari della Carità“.di, la piccola matita di Dio Agnes Gonxhe Bojaxhiu, questo il nome di battesimo didi, all’età di 18 anni realizza il desiderio di diventare suora missionaria entrando a far parte della “Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora di Loreto“. Con il viaggio in India inizia la sua missione cristiana che la farà entrare nei cuori dei più: con il nome di Suor Mariadel Bambin Gesù insegnerà ...

L'anno successivo, nel 2012, l' Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto come data il 5 settembre che commemora l' anniversario della morte di Madre Teresa di Calcutta, simbolo di carità. Nel 1948, arrivato il permesso dalla Santa Sede, lascia il saio nero e indossa il sari delle donne indiane. Nel 1985 parla all'ONU e viene anche proiettato il film Madre Teresa: tanta è la commozione dei delegati. Gigante della carità materiale e spirituale, Madre Teresa di Calcutta volle sempre essere, come disse una volta, niente altro che una «piccola matita nelle mani di Dio».