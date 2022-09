Benevento, una vittoria che strizza l’occhio al mercato (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La seconda vittoria consecutiva del Benevento suona come una promozione per il calciomercato. Il gol del due a zero, quello che ha chiuso di fatto la partita, è l’esaltazione del subentrante. Simy, in campo da sei minuti, verticalizza per Masciangelo che vede l’inserimento di Koutsoupias a centro area. L’esterno mancino e il greco avevano sostituito Foulon e Karic da soli 30 secondi ed erano al loro primo tocco. Una giocata vincente quanto utile perché rende tutti, nel concreto, delle pedine potenzialmente determinanti. Non è stata una bella partita quella del Penzo. Molto fisica, troppo spezzettata, farcita di errori tecnici, alcuni da matita blu. E’ da uno di questi che è nato il gol di La Gumina, abile a farsi trovare pronto dopo una prima frazione avara di palloni giocabili ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– La secondaconsecutiva delsuona come una promozione per il calcio. Il gol del due a zero, quello che ha chiuso di fatto la partita, è l’esaltazione del subentrante. Simy, in campo da sei minuti, verticalizza per Masciangelo che vede l’inserimento di Koutsoupias a centro area. L’esterno mancino e il greco avevano sostituito Foulon e Karic da soli 30 secondi ed erano al loro primo tocco. Una giocata vincente quanto utile perché rende tutti, nel concreto, delle pedine potenzialmente determinanti. Non è stata una bella partita quella del Penzo. Molto fisica, troppo spezzettata, farcita di errori tecnici, alcuni da matita blu. E’ da uno di questi che è nato il gol di La Gumina, abile a farsi trovare pronto dopo una prima frazione avara di palloni giocabili ...

