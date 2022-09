italiaserait : Vinci Casa venerdì 02 settembre 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi - AAndreafusco1 : @sscnapoli Se non vinci neanche in casa con il Lecce.... - robypec75 : @MarcoDiMaro Certo battere il grande Lecce in casa davanti 40 mila spettatori senza fabian e kk è davvero dura Fo… - LunaPeppino : @onestidal_1908 Pagliaccio???? stai zitto!!! ?? circo inda , prima mezza squadra forte ?????? e a casa , senza l aiutino vinci pochino MERDAZZURRO - italiaserait : Vinci Casa giovedì 01 settembre 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi -

Il Corriere della Città

Numeri ritardatari Previsioni Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - L'appuntamento con i numeriè sempre alle 20.00 per la diretta. Durante il concorso di ieri giovedì 1 ......Montalcini 1 EUROSPAR via Mario Lizzero 151 COOP via Montegrappa 45 EUROSPAR via Leonardo da...Lignano Sabbiadoro si prepara ad eleggere Miss Friuli Venezia Giulia Cercano di rubargli in, ma ... VinciCasa oggi 1 settembre 2022: i numeri vincenti estratti stasera Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...01/09/2022 | 08:30 ROMA - Nessun "5" nell’estrazione del VinciCasa di mercoledì 31 agosto 2022 che ha avuto un montepremi di 35.778,60 euro. La combinazione vincente è stata 4 11 13 16 40. Ai dieci pu ...