AEW | Secondo alcuni rumors | uno scontento Malakai Black avrebbe chiesto il licenziamento

(Di venerdì 2 settembre 2022) L’AEW ha un roster pieno zeppo di talenti, ma l’uscita di scena di Bobby Fish ha dato il via a numerose speculazioni su chi potrebbe essere il prossimo ad allontanarsi dalla compagnia di Jacksonville. A quanto pare molti pensano che il prossimo a salutare l’AEW sarà clamorosamente il leader della House of, ossia. Il wrestler olandese sarebbedella sua gestione e vorrebbe che il suo contratto fosse terminato anzitempo.sempre più insistenti A lanciare queste voci è stato Sean Sapp di Fightful, che ha scritto:“Ho sentito voci all’interno del backstage AEW che vogliono, ma la ragione di ciò sarebbe qualcosa di non ancora confermato.” E’ stato inoltre riportato che le risorse del sito presenti in AEW che ...

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia cui l'AEW sarebbe stata trasmessa in diretta su Sky Sport a partire dalla fine di agosto. A smentire il tutto ci ha pensato, in data odierna, "Il Padrino" Salvatore Torrisi, commentatore di ... AEW: Bobby Fish sta per lasciare la federazione *RUMOR*