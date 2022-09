Venezia 79. Todd Field: «Ho scritto TÁR per Cate Blanchett» (Di giovedì 1 settembre 2022) Il primo film in concorso presentato oggi alla Mostra del Cinema di Venezia è TÁR di Todd Field con protagonista Cate Blanchett. Il regista è tornato, dopo quindici anni di silenzio, con il suo terzo lungometraggio e un cast prevalentemente femminile che è saltato subito all’occhio anche in sala stampa. Perchè TÁR è un film musicale L’universo in cui entriamo con TÁR è quello spesso poco frequentato della musica classica. Le vicende che si narrano hanno come protagonista Lydia Tár, musicista, compositrice e direttrore d’orchestra, la prima a svolgere questo ruolo per una delle più importanti orchestre tedesche, la Berlin Orchestra. Il film racconta un periodo breve della vita dell’artista – interpretata dall’artista, a sua volta, Cate Blanchett -, soltanto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Il primo film in concorso presentato oggi alla Mostra del Cinema diè TÁR dicon protagonista. Il regista è tornato, dopo quindici anni di silenzio, con il suo terzo lungometraggio e un cast prevalentemente femminile che è saltato subito all’occhio anche in sala stampa. Perchè TÁR è un film musicale L’universo in cui entriamo con TÁR è quello spesso poco frequentato della musica classica. Le vicende che si narrano hanno come protagonista Lydia Tár, musicista, compositrice e direttrore d’orchestra, la prima a svolgere questo ruolo per una delle più importanti orchestre tedesche, la Berlin Orchestra. Il film racconta un periodo breve della vita dell’artista – interpretata dall’artista, a sua volta,-, soltanto ...

