Poco carattere, ritmo basso e troppo riserve: la squadra di Pioli è irriconoscibile e con il Sassuolo è un altro pari (Di mercoledì 31 agosto 2022) A Poco più di tre mesi di distanza dalla partita che consegnò lo scudetto al Milan, il rematch tra rossoneri e Sassuolo ha seguito una trama molto differente. Perchè, in fin dei conti, diverse sono anche le squadre che si sono affrontate. Quelli di Pioli non sono più i ragazzi affamati con la voglia di travolgere il Mapei Stadium per conquistare, tra lo scettiscismo generale, un titolo a suo modo storico: sono i campioni in carica. E al centro del campo manca un certo Franck Kessiè. È cosi che i neroverdi non sono cascati negli errori commessi lo scorso maggio: all'assalto iniziale rispondono prendendo in mano la parita nonostante il rigore fallito da Berardi, dimostrando di voler lottare per qualcosa in più della "solita" salvezza tranquilla. Risultato inevitabile, un pareggio a reti inviolate. La notizia peggiore è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Apiù di tre mesi di distanza dalla partita che consegnò lo scudetto al Milan, il rematch tra rossoneri eha seguito una trama molto differente. Perchè, in fin dei conti, diverse sono anche le squadre che si sono affrontate. Quelli dinon sono più i ragazzi affamati con la voglia di travolgere il Mapei Stadium per conquistare, tra lo scettiscismo generale, un titolo a suo modo storico: sono i campioni in carica. E al centro del campo manca un certo Franck Kessiè. È cosi che i neroverdi non sono cascati negli errori commessi lo scorso maggio: all'assalto iniziale rispondono prendendo in mano lata nonostante il rigore fallito da Berardi, dimostrando di voler lottare per qualcosa in più della "solita" salvezza tranquilla. Risultato inevitabile, un pareggio a reti inviolate. La notizia peggiore è ...

