Piccoli Raee | installati 60 punti di raccolta in citta

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Con l’attivazione della rete deidipermanenti deisi completa il nuovo piano per differenziare i rifiuti in città entrato in vigore lo scorso 18 luglio. Agli utenti, che per disfarsi di un piccolo apparecchio elettrico ed elettronico prima erano costretti a recarsi ai centri comunali diArechi e Fratte, Salerno Pulita ore offre un’ulteriore possibilità di conferimento, con una rete di ben sessanta. Specifici bidoni carrellati sono stati collocati negli uffici comunali aperti al pubblico – e potranno essere utilizzati da tutti i residenti – e nelle scuole che hanno aderito all’iniziativa ma fruibili solo da studenti, docenti e personale interno. È possibile cercare il punto di...