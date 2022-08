TS – dove vederla in tv e in streaming e le probabili formazioni (Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-30 10:27:30 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: dove vedere la partita in tv e streaming Il match dell’Olimpico tra Roma e Monza, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45, sarà trasmessa in esclusiva tv e streaming da Dazn. Sarà possibile seguire live il match anche sul nostro sito tuttosport.com. SEGUI ROMA-MONZA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO Le probabili formazioni di Roma-Monza ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Pellegrini, Cristante, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham. All.. José Mourinho A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Matic, Bove, Tripi, Shomurodov, Belotti. Indisponibili: Wijnaldum, Zaniolo. Squalificati: -. Diffidati: -. MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Caldirola; Birindelli, Colpani, Sensi, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-30 10:27:30 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport:vedere la partita in tv eIl match dell’Olimpico tra Roma e Monza, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45, sarà trasmessa in esclusiva tv eda Dazn. Sarà possibile seguire live il match anche sul nostro sito tuttosport.com. SEGUI ROMA-MONZA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO Ledi Roma-Monza ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Pellegrini, Cristante, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham. All.. José Mourinho A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Matic, Bove, Tripi, Shomurodov, Belotti. Indisponibili: Wijnaldum, Zaniolo. Squalificati: -. Diffidati: -. MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Caldirola; Birindelli, Colpani, Sensi, ...

