Questo sondaggio? "Può capitare di tutto": il fenomeno da non sottovalutare (Di domenica 28 agosto 2022) A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Marianna Aprile e Luca Telese, la puntata di domenica 28 agosto è stata incentrata soprattutto sulla Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend e sui commenti degli esperti del settore, quali sono Lorenzo Pregliasco, Alessandra Ghisleri e Renato Mannheimer. In particolare si è dibattuto del campo largo mancato, quello che comprende tutte le forze politiche non di centrodestra e che varrebbe il 46,3%, poco meno di 2 punti in meno della coalizione guidata da Giorgia Meloni. “Se si fosse creato Questo campo larghissimo - ha dichiarato la Ghisleri - ci sarebbe stato un bipolarismo esteso e quindi una competizione che si poteva giocare. Evidentemente Questo campo mancato ricorda moltissimo L'Ulivo di Prodi, che poi era molto complicato dal punto di vista del governo. Doveva stare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Marianna Aprile e Luca Telese, la puntata di domenica 28 agosto è stata incentrata sopratsulla Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend e sui commenti degli esperti del settore, quali sono Lorenzo Pregliasco, Alessandra Ghisleri e Renato Mannheimer. In particolare si è dibattuto del campo largo mancato, quello che comprende tutte le forze politiche non di centrodestra e che varrebbe il 46,3%, poco meno di 2 punti in meno della coalizione guidata da Giorgia Meloni. “Se si fosse creatocampo larghissimo - ha dichiarato la Ghisleri - ci sarebbe stato un bipolarismo esteso e quindi una competizione che si poteva giocare. Evidentementecampo mancato ricorda moltissimo L'Ulivo di Prodi, che poi era molto complicato dal punto di vista del governo. Doveva stare ...

AnnaP1953 : @glarocca847 Dove lo hai fatto questo sondaggio, all'oratorio Mariuccia? - lattealplutonio : la piega inaspettata che ha preso questo sondaggio e la quantità di voti rispetto agli altri - Mirandola59 : RT @eleonora_nuovo: Questo sondaggio è davvero il più interessante, l'unico, ovviamente. #iovotoConte #IoVotoM5SconConte #IoVotoM5S #IoStoC… - Cri_Snix : non io che controllo questo sondaggio con più ansia di come starò per i risultati delle votazioni del 25 settembre - ServiBeatrice : @glarocca847 Beh dai, rimanere con i piedi per terra. Io ne sarei contenta ma la fonte di questo sondaggio? -