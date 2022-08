(Di domenica 28 agosto 2022) Il rapporto tra ile “El” Ildella stagione 1956 – 1957, il suo gagliardetto e la leggenda di “El” Julio Cesar. Il giocatore uruguagio che ha vestito la gloriosa maglia rossoblù per quattro anni dal 1956 al 1960. Ma andiamo per gradi ed iniziamo con una breve descrizione del gagliardetto. Questo è un esemplare che definirei atipico rispetto agli altri realizzati nello stesso periodo che riportavano la sola annata ed erano di formato triangolare. A differenza di quest’ultima tipologia il gagliardetto, verosimilmente utilizzato dalla stagione 1956 – 1957, cambia il formato e diventa di misure senz’altro più generose. Ma non è tutto. Il valore aggiunto del gagliardetto è nel finissimo ricamo in canottiglia che riporta per esteso gran parte della denominazione del club ...

pennantsmuseum : IL GENOA DI “EL PARDO” ABBADIE -

Tuttosport

espulso Di(C), al 35 s.t. espulso Peda (S). Al 18 s.t. Lapadula (C) sbaglia un rigore ... ore 20.45 Parma - Cosenza: ore 20.45 Perugia - Bari: ore 20.45 Pisa -: ore 20.45 Reggina - ...Liverani AMMONITI: Tripaldelli, Millico, Murgia, Pavoletti ESPULSI: Di, Peda (doppia ...20.45) Benevento - Frosinone - Cittadella - Venezia - Parma - Cosenza - Perugia - Bari - Pisa -- ... Serie B: prima di Buffon, occhio a Pisa-Genoa Dries Mertens è stato intervistato da Pierluigi Pardo ai microfoni di DAZN. Ha parlato di tanti temi come la sua nuova avventura al Galatasaray e i vecchi ricordi che lo legano a Napoli: "Come sta tuo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...