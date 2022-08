(Di domenica 28 agosto 2022) Intervistato dal Corriere della Sera, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, traccia il percorso che porterà il suo partito alle prossime elezioni. L’ex premiera difendere il reddito di cittadinanza che per alcuni leader andrebbe eliminato e secondo altri rivisto. «Lo abbiamo già modificato in manovra, con interventi antifrode ancora più efficaci e con meccanismi che incentivano l’accoglimento della prima offerta di lavoro», dice, aggiungendo che «c’è molto da lavorare» sulle politiche attive. Poi precisa: «Due beneficiari del reddito su tre non sono in grado di lavorare in quanto minori, anziani o disabili. Mentre quasi la metà chiede il reddito per integrare stipendi da fame», spiega l’ex presidente del Consiglio che accusa di comportamento «indegno che chi incassa 500 euro al giorno voglia perseguitare chi ...

Devono essere "massicci" per Giuseppe Conte, che insiste sullo scostamento perché "si è perso già ... Un esempio I termovalorizzatori, i rigassificatori, il nucleare (di cui sia parlare dopo ... guidato da Giuseppe Conte, ha fatto delle battaglie ambientali uno dei capisaldi sin dagli esordi. ... Conte torna ad attaccare Draghi: «I cittadini pagano il prezzo dei suoi "no"». E sul Pd: «Fa il gioco di Meloni»