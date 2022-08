Simone travolto e ucciso da un’auto: alla guida un poliziotto ubriaco (Di giovedì 25 agosto 2022) Tremendo incidente a Roma. Un ragazzo di 20 anni è stato travolto da un’auto guidata da un poliziotto. Ennesima tragedia sulla nostre strade, ennesima vita spezzata troppo presto. Questa volta la tragedia si è consumata nella Capitale in via Prenestina, all’altezza dello svincolo per il Grande Raccordo Anulare. ANSA/GIUSEPPE /archivioPer cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate un’auto – una Opel Meriva – e uno scooter SH 300. Lo scontro è stato violentissimo e il ragazzo a bordo dello scooter – Simone Sperduti un ragazzo di appena 20 anni – non ce l’ha fatta ed è morto. alla guida della vettura un poliziotto di 46 anni. Da quanto si è appreso l’uomo era già stato sospeso dal servizio per altri motivi. ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 agosto 2022) Tremendo incidente a Roma. Un ragazzo di 20 anni è statodata da un. Ennesima tragedia sulla nostre strade, ennesima vita spezzata troppo presto. Questa volta la tragedia si è consumata nella Capitale in via Prenestina, all’altezza dello svincolo per il Grande Raccordo Anulare. ANSA/GIUSEPPE /archivioPer cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate– una Opel Meriva – e uno scooter SH 300. Lo scontro è stato violentissimo e il ragazzo a bordo dello scooter –Sperduti un ragazzo di appena 20 anni – non ce l’ha fatta ed è morto.della vettura undi 46 anni. Da quanto si è appreso l’uomo era già stato sospeso dal servizio per altri motivi. ...

infoitinterno : Travolto in scooter, Simone muore a vent'anni - zazoomblog : Travolto in scooter Simone muore a ventanni. Alla guida dellauto un poliziotto sospeso dal servizio - #Travolto… - zazoomblog : Travolto in scooter Simone muore a ventanni. Alla guida dellauto un poliziotto sospeso dal servizio - #Travolto… - simone_foresti : RT @giuditta_pini: Ieri notte è stato ufficializzata la mia esclusione dalle liste del PD. Questi anni di lavoro sono stati per me un onor… -