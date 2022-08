Traffico Roma del 24-08-2022 ore 17:30 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Luceverde Roma vedi trovati all’ascolto continua ad essere poco è scorrevole Traffico lungo le strade della Riviera della città metropolitana di Roma nessun disagio presente all’interno della città ed alle ore 18 in programma una manifestazione che percorre via dei Fori Imperiali fino a raggiungere Piazza del Colosseo cambio di percorso per le linee bus di zona ed eventuali chiusure delle strade limitrofe È da questa sera e fino alle 5 di settembre partono i lavori di manutenzione straordinaria del ponte e del viadotto della Magliana e verranno chiuse le rampe di accesso al viadotto da viale Isacco Newton e da via della Magliana si tratta di chiusura notturna nella fascia oraria dalle 21 alle 6 sono deviate le linee 31780 e il collegamento m02 è sempre in orario notturno dalle 21 alle 6 questa sera all’ autostrada ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Luceverdevedi trovati all’ascolto continua ad essere poco è scorrevolelungo le strade della Riviera della città metropolitana dinessun disagio presente all’interno della città ed alle ore 18 in programma una manifestazione che percorre via dei Fori Imperiali fino a raggiungere Piazza del Colosseo cambio di percorso per le linee bus di zona ed eventuali chiusure delle strade limitrofe È da questa sera e fino alle 5 di settembre partono i lavori di manutenzione straordinaria del ponte e del viadotto della Magliana e verranno chiuse le rampe di accesso al viadotto da viale Isacco Newton e da via della Magliana si tratta di chiusura notturna nella fascia oraria dalle 21 alle 6 sono deviate le linee 31780 e il collegamento m02 è sempre in orario notturno dalle 21 alle 6 questa sera all’ autostrada ...

LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico - Via Cristoforo Colombo ?????? Rallentamenti altezza Via Vedana ?Chiusura della complanare di V… - ClaudiaBruno00 : RT @Roma_Amore_Mio: Roma, 1938, una bella foto panoramica aerea molto nitida. Traffico sostenuto, ripreso dalle Mura di Porta Pinciana, int… - zazoomblog : Traffico Roma del 24-08-2022 ore 15:30 - #Traffico #24-08-2022 #15:30 - LuceverdeRadio : ???#Autostrade #incidente - A1 Roma Napoli ?????? Code tra Allacciamento Dir. Roma Sud e Bv A24 Roma-Teramo > Firenze… - Tiger8388 : @Anna3Pellegrini @age_of_VIRGO @Nicola68630904 @phyllis8524 @PBerizzi Guardi che non condanno a prescindere ma chie… -