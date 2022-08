Scuola: si riparte dal 5 settembre, in Toscana dal 15. No mascherine, decisioni autonome per la Dad (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo tre anni di pandemia, quest'anno, per la prima volta, si tornera' a Scuola senza mascherine - tranne per il personale scolastico e gli alunni a rischio - senza orari diversificati, senza misure di distanziamento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo tre anni di pandemia, quest'anno, per la prima volta, si tornera' asenza- tranne per il personale scolastico e gli alunni a rischio - senza orari diversificati, senza misure di distanziamento L'articolo proviene da Firenze Post.

