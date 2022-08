Ranking Atp aggiornato a lunedì 22 agosto 2022: Sinner perde una posizione, Tsitsipas quinto (Di lunedì 22 agosto 2022) E’ stato aggiornato a lunedì 22 agosto 2022 il Ranking Atp. La top-10 resta senza italiani, con Jannik Sinner che perde una posizione ed è tredicesimo, mentre Matteo Berrettini è stabile al quindicesimo posto. Ne guadagna tre invece Lorenzo Musetti, ora in trentesima posizione. Daniil Medvedev resta al primo posto, seguito da Alexander Zverev e Rafa Nadal. Poi Alcaraz e Tsitsipas che guadagna due posizioni. Ranking Atp aggiornato a lunedì 22 agosto 1 Daniil Medvedev 6885 2 Alexander Zverev 5760 3 Rafael Nadal 5630 4 Carlos Alcaraz 5190 5 Stefanos Tsitsipas 4890 6 Novak Djokovic 4770 7 Casper Ruud 4695 8 Félix Auger-Aliassime 3625 9 ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) E’ stato22ilAtp. La top-10 resta senza italiani, con Jannikcheunaed è tredicesimo, mentre Matteo Berrettini è stabile al quindicesimo posto. Ne guadagna tre invece Lorenzo Musetti, ora in trentesima. Daniil Medvedev resta al primo posto, seguito da Alexander Zverev e Rafa Nadal. Poi Alcaraz eche guadagna due posizioni.Atp221 Daniil Medvedev 6885 2 Alexander Zverev 5760 3 Rafael Nadal 5630 4 Carlos Alcaraz 5190 5 Stefanos4890 6 Novak Djokovic 4770 7 Casper Ruud 4695 8 Félix Auger-Aliassime 3625 9 ...

