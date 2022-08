Pistocchi | “Rocchi dovrebbe spiegare il mancato rosso ad Hateboer”

marcopra70 : RT @MilanNewsit: Pistocchi: 'Se ci fosse trasparenza Rocchi dovrebbe spiegare il mancato rosso ad Hateboer su Leao e perché il VAR non inte… - sportli26181512 : Pistocchi: 'Se ci fosse trasparenza Rocchi dovrebbe spiegare il mancato rosso ad Hateboer su Leao e perché il VAR n… - Frances54325203 : RT @MilanNewsit: Pistocchi: 'Se ci fosse trasparenza Rocchi dovrebbe spiegare il mancato rosso ad Hateboer su Leao e perché il VAR non inte… - milansette : Pistocchi: 'Se ci fosse trasparenza Rocchi dovrebbe spiegare il mancato rosso ad Hateboer su Leao e perché il VAR n… - MilanNewsit : Pistocchi: 'Se ci fosse trasparenza Rocchi dovrebbe spiegare il mancato rosso ad Hateboer su Leao e perché il VAR n… -

Milan News

Serie A, l'appello di: 'Serve una scuola per il Var'© LaPressePistocchi ha poi rilanciato una vecchia idea utile per uniformare la classe arbitrale: 'Bisogna fare una scuola per ...Serie A, l'appello di: 'Serve una scuola per il Var'© LaPressePistocchi ha poi rilanciato una vecchia idea utile per uniformare la classe arbitrale: 'Bisogna fare una scuola per ... Pistocchi: "Se ci fosse trasparenza Rocchi dovrebbe spiegare il mancato rosso ad Hateboer su Leao e... Attraverso il suo profilo social Pistocchi ha cosi commentato il mancato rosso a Hateboer in Atalanta Milan: «Se ci fosse trasparenza il designatore Rocchi oggi dovrebbe spiegare a tutti come è ...Roma, è arrivato in queste ore l'annuncio di Pistocchi sulla situazione arbitrale italiana e la sua ingerenza anche nei piani giallorossi ...