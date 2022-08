Elezioni 2022, da Rotondi a Sgarbi gli uninominali garantiti da Meloni ai centristi (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Quasi tutti i 15 collegi uninominali assegnati a centristi di ‘Noi moderati’, la quarta gamba del centrodestra, sono stati ‘garantiti’ da Fratelli d’Italia. Forte dei sondaggi che le assicurano il primato nel centrodestra e di fatto la indicano come presidente del Consiglio in pectore, Giorgia Meloni, raccontano, in qualità anche di presidente dell’Ecr, il gruppo dei Conservatori a Bruxelles, da giorni fa la moderata: prende le distanze dal fascismo, rassicura l’Europa, e dà segnali concreti nelle liste in vista della campagna elettorale, rinunciando a collegi, sicuri e contendibili, a favore dei piccoli della coalizione. Tra questi ci sono vari azzurri, attuali parlamentari di Fi o ex, alcuni considerati molto vicini a Silvio Berlusconi, come Gianfranco Rotondi e Michaela Biancofiore. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Quasi tutti i 15 collegiassegnati adi ‘Noi moderati’, la quarta gamba del centrodestra, sono stati ‘’ da Fratelli d’Italia. Forte dei sondaggi che le assicurano il primato nel centrodestra e di fatto la indicano come presidente del Consiglio in pectore, Giorgia, raccontano, in qualità anche di presidente dell’Ecr, il gruppo dei Conservatori a Bruxelles, da giorni fa la moderata: prende le distanze dal fascismo, rassicura l’Europa, e dà segnali concreti nelle liste in vista della campagna elettorale, rinunciando a collegi, sicuri e contendibili, a favore dei piccoli della coalizione. Tra questi ci sono vari azzurri, attuali parlamentari di Fi o ex, alcuni considerati molto vicini a Silvio Berlusconi, come Gianfrancoe Michaela Biancofiore. ...

