Vuelta a España 2022, Edoardo Affini: "È una sensazione incredibile essere leader della classifica generale" (Di domenica 21 agosto 2022) A sette anni di distanza dall'ultima volta (era il 2015 e Fabio Aru si sarebbe laureato poi campione), l'Italia torna in vetta alla classifica generale della Vuelta a España. Può gioire dopo la tappa di Breda Edoardo Affini: in terra neerlandese l'azzurro ha guidato la Jumbo-Visma al successo nella cronometro a squadre d'apertura e, oggi, essendosi piazzato per primo (tra i suoi compagni) nella volata ha agguantato il simbolo del primato. Le parole dell'azzurro: "Tutto è iniziato con la vittoria nella cronometro a squadre ed è incredibile poter condividere questi momenti nel paese della nostra squadra. Immagino sia stato ancora più speciale per i miei compagni di squadra olandesi, ma lo è stato anche per me".

