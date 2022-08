M5s pubblica liste, Conte candidato 5 volte in 4 Regioni (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA – Il leader del M5s Giuseppe Conte si candida per la prima volta al Parlamento italiano, alla Camera, presentandosi in cinque diversi collegi di quattro Regioni diverse: Lombardia, Puglia, Campania e Sicilia. La decisione arriva dalla pubblicazione delle liste di candidature sul sito dei Cinque Stelle dopo che lunedì scorso on line si sono celebrate le primarie fra i candidati ed è stato approvato dagli iscritti il listino di 15 candidature bloccate scelte personalmente da Conte. Tra i nomi del “listino”, l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino sarà capolista per Montecitorio nei quattro plurinominali del Piemonte. L’ex Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho in Emilia-Romagna e in Calabria. Quanto agli altri vip della società civile selezionati da Conte, l’ex ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA – Il leader del M5s Giuseppesi candida per la prima volta al Parlamento italiano, alla Camera, presentandosi in cinque diversi collegi di quattrodiverse: Lombardia, Puglia, Campania e Sicilia. La decisione arriva dallazione delledi candidature sul sito dei Cinque Stelle dopo che lunedì scorso on line si sono celebrate le primarie fra i candidati ed è stato approvato dagli iscritti il listino di 15 candidature bloccate scelte personalmente da. Tra i nomi del “listino”, l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino sarà capolista per Montecitorio nei quattro plurinominali del Piemonte. L’ex Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho in Emilia-Romagna e in Calabria. Quanto agli altri vip della società civile selezionati da, l’ex ...

Agenzia_Ansa : M5s rende noto l'esito delle Parlamentarie e pubblica la lista dei candidati nei collegi plurinominali. Conte capol… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI2022 I M5s pubblica il programma. Tra i punti lo ius scholae, l'adeguamento degli stipendi degli insegnanti… - Lopinionista : M5s pubblica liste, Conte candidato 5 volte in 4 Regioni - StefaniaUgatti1 : RT @kiara86769608: M5s pubblica l’elenco dei candidati. In Sardegna Todde capolista alla Camera, Licheri al Senato - nandocrisafi2 : RT @kiara86769608: M5s pubblica l’elenco dei candidati. In Sardegna Todde capolista alla Camera, Licheri al Senato -